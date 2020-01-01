Транспортная компания по перевозке грузов
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Мы обработаем ваш запрос и свяжемся с Вами в ближайшее время.
Перевозка грузов в города
Транспортная компания «ТК Столица»
Наша транспортная компания занимается перевозками автомобилей, перевозками грузов, перевозками негабаритного груза, или любого другого крупногабаритного или крупнотоннажного груза. Справляемся с проблемами любой сложности, строго соблюдаем требования, не нарушаем сроки и предоставляем доступные цены. Вы получаете оперативное выполнение Вашего заказа и полное документальное сопровождение сделки. Для перевозки применяются грузовики, автовозы, тралы, тягачи, фуры, эвакуаторы и другая спецтехника. Имеется собственная автобаза, поэтому выбор транспорта достаточно большой и разнообразный.
Преимущества работы с нами
- Безопасная перевозка грузов с одного города в другой.
- Профессиональное отношение к работе и требованиям заказчика.
- Выгодное сотрудничество.
- Быстрая перевозка.
- Доступные цены.
- Возможность заказа дополнительных услуг.
- Скидки постоянным клиентам.
Если вам понадобилась транспортировка груза, обращайтесь к нам. Поможем с перевозкой и предложим лучшую стоимость. Оперативность и безопасность гарантируем.
Напишите нашему менеджеру в онлайн консультанте, оставьте запрос через форму обратной связи ниже или позвоните по номеру телефона +7 495 988 79 95.
Мы обработаем ваш запрос и свяжемся с Вами в ближайшее время.
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