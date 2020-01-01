Транспортная компания по перевозке грузов

Транспортная компания «ТК Столица»

Наша транспортная компания занимается перевозками автомобилей, перевозками грузов, перевозками негабаритного груза, или любого другого крупногабаритного или крупнотоннажного груза. Справляемся с проблемами любой сложности, строго соблюдаем требования, не нарушаем сроки и предоставляем доступные цены. Вы получаете оперативное выполнение Вашего заказа и полное документальное сопровождение сделки. Для перевозки применяются грузовики, автовозы, тралы, тягачи, фуры, эвакуаторы и другая спецтехника. Имеется собственная автобаза, поэтому выбор транспорта достаточно большой и разнообразный.

Преимущества работы с нами

Безопасная перевозка грузов с одного города в другой.

Профессиональное отношение к работе и требованиям заказчика.

Выгодное сотрудничество.

Быстрая перевозка.

Доступные цены.

Возможность заказа дополнительных услуг.

Скидки постоянным клиентам.

Если вам понадобилась транспортировка груза, обращайтесь к нам. Поможем с перевозкой и предложим лучшую стоимость. Оперативность и безопасность гарантируем.

Напишите нашему менеджеру в онлайн консультанте, оставьте запрос через форму обратной связи ниже или позвоните по номеру телефона +7 495 988 79 95.